شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: إجازة بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين، 19 و20 أبريل، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

ومن المقرر، حسب بيان صحفي للبنك المركزي، الأربعاءن أن يُستأنف العمل صباح الثلاثاء، 21 أبريل الجاري.