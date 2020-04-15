شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من الصرف الصحي بالمساعيد.. ورئيس مدينة العريش يأمر بتغيير الخطوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتغيير خطوط الصرف وغرف التجميع بحي المساعيد لحل الأزمة بعد تلقي شكاوى عديدة من القاطنين بالحي من الصرف الصحي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم البدء في تغيير خط الصرف الخاص بالعمارات السكنية أرقام 30 و31 و32، بجانب تغيير غرف التجميع والتفتيش بحضور مدير الصرف بحي المساعيد.

وأكد على الاستمرار في تغيير الخطوط والمطابق بالعمارات التي بها مشكلة في الصرف الصحي خلال الأيام المقبلة.

وكان شكاوى أهالي حي المساعيد بالعريش تعددت من برك الصرف الصحي في المتخللات والأراضي الفضاء وبين العمارات السكنية، بسبب الطفح المستمر للمجاري من خطوط ومطابق التفتيش الرئيسية للصرف.

وتتسبب برك الصرف الصحي في انتشار البعوض والحشرات الضارة بجانب الروائح الكريهة والمناظر السيئة وعدم تمكن المواطنين من السير وسط العمارات السكنية بسبب انتشار برك الصرف الصحي، حيث تقوم شركة مياه الشرب والصرف لصحي بين الحين والآخر بتسليك البالوعات وشفط مياه الصرف عن طريق سيارات كسح.

وأرجعت الشركة سبب طفح الصرف الصحي إلى الضغط الشديد على الشبكة وعدم وجود ميول في مواسير الصرف الصحي حيث أنها قديمة، بجانب عمليات الإحلال والتجديد للعمارات السكنية بالحي

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شكاوى من الصرف الصحي بالمساعيد

شكاوى من الصرف الصحي بالمساعيد

شكاوى من الصرف الصحي بالمساعيد

شكاوى من الصرف الصحي بالمساعيد