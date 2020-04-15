شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان أول محافظة تبدأ توريد القمح.. و«عطية»: ارتفاع الحرارة ساهم في الحصاد مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأربعاء، عن بدء توريد محصول القمح لموسم 2020 بعد قيام المزارعين بجنى وتوريد المحصول مبكرا نظراً لارتفاع درجات الحرارة بها.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بجودة عالية، بدأت الصوامع والشون في استقبال شحنات القمح والتى تضم 5 صوامع وشونة، موجهاً لتقديم كافة التسهيلات أثناء عملية الاستلام لتفادى أي عقبات لسرعة تخزينها.

وتستوعب الصوامع والشون المخصصة 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضاً شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، فضلاً عن إضافة صومعة تابعة للقطاع الخاص بمشروع توشكى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن.

وأشاد عطية بالدور الحيوى الذي تقوم به وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى من خلال الدعم المستمر للمحافظة في مختلف الإتجاهات وخاصة تأمين احتياجاتها من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد من الصوامع والشون لاستقبال كميات الأقماح التي سيتم توريدها ليتم تخزينها بالشكل الآمن على الوجه الأكمل.