شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الأربعاء، اجتماعاً مع لجنة متابعة التعليم عن بعد بالجامعة لمتابعة عملية رفع المناهج الإلكترونية للفرق الدراسية بالكليات على منصات التواصل وفقاً للخطة التي تعمل عليها الجامعة منذ 4 أسابيع، لإتاحة المقررات الدراسية للطلاب من خلال التعليم عن بعد أثناء فترة تعليق الدراسة.

وأشار «المغربي» إلى أن نسبة رفع المقررات خلال الفترة الماضية كانت جيدة جداً في معظم الكليات، وهناك تفاعل مناسب من الطلبة على مختلف المنصات التي اتاحتها الجامعة .

وأضاف «المغربي»، أنه تم اضافة منصة Teams من ميكروسوفت كأحد المنصات التي تسهل عمليات التفاعل بين الطلاب والأساتذة، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة المحاضرات التي يتم رفعها ومتابعتها بصورة دورية من خلال لجان الجودة بالكليات، حيث أنه تم رصد عدد من الملاحظات للطلاب، وتعمل الكليات الآن على متابعتها وتصحيحها.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم تخصيص أحد المحاضرات بكل مقرر للتفاعل المباشر مع الطلاب من خلال برنامج Teams والرد على كافة استفسارات الطلاب بصورة تفاعلية خلال الأسابيع القادمة .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعداد الجامعة لإختبارات الفصل الدراسي الثاني والآليات والمقترحات التي سيتم العمل بها طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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