شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: الانتهاء من 5 مشروعات صرف صحي بتكلفة 144 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، إنه تم الإنتهاء من عدد 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحى خلال 3 أشهر، وتم تسليمها ابتدائياً وذلك بتكلفة بلغت 144 مليون جنيه.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، باعتباره من أهم الخدمات التي تقع على رأس أولوياته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، وأوضح المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من مشروع رفع صرف صحى الغنامية بمركز أشمون والمكون من محطة رفع، شبكة انحدار، خط طرد وبتكلفة تقديرية 42 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 20 ألف نسمة، وكذا الانتهاء من محطة رفع صرف صحى منشأة سلطان الرئيسية بمركز منوف، حيث بلغ عدد المستفيدين 29 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه.

وأضاف بأنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي طه شبرا بمركز قويسنا والمكون من محطة رفع، شبكة إنحدار، خط طرد لخدمة 24 ألف نسمة وبتكلفة تقديرية بلغت 32 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمصطاى بمركز قويسنا بطاقة 75ل/ث بتكلفة 18 مليون جنيه حيث يستفيد منها 23 ألف نسمة، وتم الإنتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى طليا بمركز أشمون بطاقة (10/15 ) ألف م3/يوم وبتكلفة 12 مليون جنيه ليبلغ عدد المستفيدين 120 ألف نسمة، مؤكداً بأنه جارى أعمال التطهير والتسليك تباعاً لشبكة الإنحدار والتسليم لشركة مياة الشرب والصرف الصحى للبدء في التوصيلات المنزلية لإستفادة المواطنين من خدمة الصرف الصحى.

وأكد محافظ المنوفية سعيه الدائم لتوسيع دائرة الإستفادة من قطاع الصرف الصحى بنطاق المحافظة من خلال مد شبكات الصرف لقرى المحافظة وفق جداول زمنية محددة طبقاً لخطة الدولة في هذا القطاع، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements