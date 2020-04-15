شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة ابنة الشهيد محمد الحوفى تنعيه بكلمات مؤثرة وآية قرآنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت إحدى المدارس فى منطقة الشيخ زايد، بأكتوبر، الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، والد الطالبة مريم بالصف الثانى الابتدائى، والذى استشهد أمس، خلال مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية.



نعى المدرسة

وعبرت إدارة المدرسة عن بالغ حزنها عبر حسابها على "فيس بوك"، والذى جاء به، "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم.. تنعي إدارة المدرسة، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفى والد الطالبة مريم بالصف الثاني الابتدائي الذى استشهد امس جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب بالأميرية.. نتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد وللفقيد الرحمة".

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نعى المدرسة

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وأكدت وزارة الداخلية فى بيان لها، وجود اشتباكات مع العناصر الإرهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ورود معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".وعُثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وأسلحة خرطوش، وكميات كبيرة من الذخيرة.