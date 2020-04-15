تشييع جنازة الشهيد محمد الحوفى بمسقط رأسة فى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد قليل

وفى هذا السياق قام اللواء هشام امنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد بزيارة اسرة المقدم محمد فوزى الحوفى بمدينة دمنهور الذى استشهد خلال الاشتباكات التي اندلعت مساء امس مع عدد من العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة وذلك لتقديم واجب العزاء لوالده واقاربه

واعرب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد ،مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء اروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

كما ثمن محافظ البحيرة بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية واستقرار البلاد.

داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.