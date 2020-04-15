فيديو.. "خليك مستعد" أحدث مبادرات الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، وتهدف إلى تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق تدريب طلاب الامتياز والتمريض حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى مواجهة فيروس كورونا . Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل المبادرة..

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