شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير: قرار تأجيل الافتتاح لا يعنى توقف العمل بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصرى الكبير و المنطقة المحيطة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل افتتاح المشروعات الاستراتيجية لا يعنى توقف العمل، لافتا إلى إن العمل فى المتحف المصرى الكبير لم يتوقف، وانما تم اتخاذ عدد من الاجراءات للحفاظ على المواطن المصرى داخل المشروعات الاستراتيجية، وضمان منع تسلل فيروس كورونا المستجد داخل هذه المشروعات.

ولفت اللواء مفتاح إلى أنه فى ظل جميع السيناريوهات المطروحة لفيروس كورونا كان من الصعب الإبقاء على موعد افتتاح المتحف الكبير خلال 2020.

وقال المشرف العام على المتحف المصرى الكبير: "ليس حقيقى توقف المشروعات القومية فلو هذا حدث كيف يتحرك اقتصادنا ، حيث أن 40% من حركة الاقتصاد المصرى تعتمد على الانشاءات والمشروعات".

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وشدد على أن مشروع المتحف الكبير لم يقف يوما واحدا، ونحن نتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان منع تسلل الفيروس للمشروع، وتلك الاجراءات بدأت مبكرا وتحديدا فى 5 مارس بعد ظهور أول حالة وفاة للمواطن الألمانى، كاشفا أنه فى تلك الفترة كان هناك وفد من الخبراء متواجد فى الاقصر ولم يتم الموافقة على دخولهم الموقع إلا بعد إجراء تحاليل والتأكد من خلوهم من المرض.

كما أشار إلى أنه كان هناك أحد الزملاء عائد من الخارج من ورشة عمل، وأيضا لم يتم دخوله للموقع إلا بعد التأكد من خلوه من الفيروس، مضيفا: "المشروع هام جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم كله وواجبنا الحفاظ عليه".

ولفت إلى أن المشروع كان يعمل به من 5 إلى 6 ألاف عامل، تم تخفيضهم على مراحل والان يتواجد 1700 عامل فقط داخل المشروع، موضحا أن ممثل المقاول العام للمشروع اكتشف حالات فى بعض مشروعاته الأخرى، لذلك أصدرت قرارا فوريا بمنع الاستعانة بأى عمالة بخلاف المتواجدة فى موقع المتحف، وبعد تصاعد الموقف اتخذنا إجراءات أخرى.