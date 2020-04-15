اعرف إزاى تتواصل مع "التموين" لتقييم المخابز.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز على مستوى المحافظات. 1- الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة www.msit.gov.eg 2- بمجرد دخول الموقع تظهر أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأى المواطن في المخابز" 3- عند الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين 4- تبدأ عملية التقييم وتشمل: - رأى المواطن من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور جودة الخبز Advertisements التزام المخبز بمواعيد العمل انضباط وزن الرغيف نظافة المخبز. 5ـ تبحث الوزارة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.













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