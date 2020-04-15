شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يترأس اجتماع لجنة إيراد النهر لمتابعة الاستعدادات لموسم "أقصى الاحتياجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

ووجه عبد العاطى برفع درجات الاستعداد لموسم اقصي الاحتياجات، والزراعات الصيفية، وتجنب حدوث أزمات رى، ومتابعة المساحات التى حددتها الحكومة لزراعة الارز الموسم الحالى.

واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى البرامج الموضوعه لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية طبقا للمقننات المائية المطلوبة و الخطط الموضوعة لتلبيتها.

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وأوضح عبد اللطيف، أنه تم إعداد خطة تتضمن عدددا من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته فى منتصف شهـر مايو، وكذلك التنسيق بين أجهزة الوزارة لصيانة المجارى المائية و وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى ومداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

الجدير بالذكر أن قطاع الرى يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الاغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية .