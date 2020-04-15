شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن متابعة زراعات القمح والأرز أسبوعيا بالأقمار الصناعية لرصد المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط أنه يتم رصد موقف حصاد محصول القمح بالأقمار الصناعية أسبوعيا وكذلك زراعات الأرز وذلك لتحديد الاحتياجات المائية للقطاع الزراعى، ومعرفة المساحات المزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن مواردنا المائية محدودة جدا وأننا فى عصر الندرة المائية التى تعانى منها الكثير من الدول، لذلك علينا أن نكون قدر المسئولية ونرشد استهلاكنا للمياه، فى كافة الاستخدامات.

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وأشارت إلى أن خطة ترشيد المياه على المستوى القومى تتضمن تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الإستخدام لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث وذلك فى ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.

الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، وتصل الغرامات الى حوالى 3800 جنيه للفدان.