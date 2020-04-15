شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث استعدادت موسم الزراعات الصيفية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري لاستعراض آخر المستجدات في مجال المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً وخطة المصلحة فيما يخص الشأن المائي خلال الفترة القادمة واستعدادها لموسم أقصى الاحتياجات، والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبنى الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دورى.

و شدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح عبد العاطى أنه يتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة مصالح و هيئات و قطاعات الوزارة وفى الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، مع التنبيه على كافة العاملين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.