شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشيخ زايد: تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم أول مدينة الشيخ زايد لتنفيذ عدد 3 قرارات ازالة لمخالفات بناء بالحى الخامس بالمدينة.

وقال إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تمثلت فى بناءات مخالفة للتراخيص، وكذا صب أدوار زائدة بإحدى القطع السكنية بالحى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ورصد كافة الأعمال المخالفة بالمدينة وإزالتها علي الفور بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، لمنع العشوائية وردع المخالفين، وبالتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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كان المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، قد شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذاً للقانون.

وقال المهندس مصطفى فهمى إن الحملة شملت عدة مولات تجارية بالحى السابع بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لروف مخالف، ورفع عدة إشغالات مقامة من أصحاب المحال والكافتيريات، تمثلت فى التعدى على الردود والأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم إعطاء مهلة لأصحاب المحال والكافتيريات لتقنين أوضاعهم بالترخيص والإشغال قبل استكمال الحملات.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى ترخيص جميع المحال والمولات التجارية وتقنين مخالفات البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة.