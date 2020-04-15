شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنعى شهيد الواجب المقدم الحوفى وتؤكد اعتزازها بدور الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة ببالغ الحزن والأسى استشهاد المقدم محمد الحوفى الذى وافته المنية أثناء تأدية واجبة الوطنى فى القضاء على الإرهاب، حيث ارتقى الشهيد خلال المواجهة التى وقعت بين قوات الأمن الوطنى وخلية إرهابية بمنطقة الأميرية والتي انتهت بتصفية جميع العناصر الإرهابية الخسيسة.

وتقدمت جامعة حلوان بخالص العزاء لقوات الأمن المصرية والوطن وأهالي الشهيد في هذا المصاب الجلل، مؤكدة اعتزازها بدور رجال وزارة الداخلية البواسل الذين يقدمون كل يوم للوطن بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

ودعا الدكتور ماجد نجم المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، كما سأل الله الشفاء العاجل لزملاءه الأبطال المصابين.

وأدان رئيس الجامعة الإرهاب الخبيث الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن الغالي، مضيفاً أن الشعب المصري يقف خلف جيشه و شرطته وقيادته السياسية، مؤكدا على دعم جامعة حلوان الكامل لمؤسسات الدولة وقوات الأمن والجيش خلال حربهم المقدسة على الإرهاب، ودفاعهم عن الوطن حفاظا على وحدته وسلامة أراضيه.

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وأحبطت وزارة الداخلية عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط في مصر، وفي سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطني السريع ساهم في وأد العملية الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها،مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

بدوره، وجه المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.