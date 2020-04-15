شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدين الإرهاب الأسود وتثمن دور الشرطة فى التصدى للتخريبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جامعة القاهرة الإرهاب الأسود والخلية الإرهابية الجبانة التى تمت تصفيتها مساء اليوم بمنطقة الاميرية ، مشيدة بدور رجال الشرطة المصرية البواسل فى التصدى لها وتصفية جميع العناصر الارهابية المشاركة فيها والتى لا تستحق أن تنسب إلى مصر ولا إلى شعبها الطيب الأمين المسالم.

وأكدت جامعة القاهرة فى بيان لها، أن مصر كلها تحيى وتثمن دور الشرطة المصرية البارز والمقدر ، وتحتسب عند الله شهيدا المقدم محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى الذى استشهد وهو يؤدى واجبه فى محاربة أهل الشر اعداء الله والوطن ، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الجنه مع الصديقين والشهداء ، وان يلهم اسرته واهله الصبر والسلوان ، وأن يمن على زملائه المصابين فى العملية بالشفاء العاجل.

الشهيد محمد الحوفي، بطل جديد انضم اسمه لقوائم الشرف في وزارة الداخلية، ليحصل على الرتبة الأسمى بجهاز الشرطة "شهيد" بعد ارتقاء روحه لبارئها في مداهمات أمنية لمنطقة الأميرية في مداهمة وكر إرهابي، البطل الشهيد ضابط من طراز خاص، تخرج من كلية الشرطة في 2004 وعمل برتبة ملازم أول بوزارة الداخلية، والتحق بالأمن الوطني في الجيزة بمكافحة التطرف الديني، وأثبت كفاءة كبيرة في هذا الملف

وأحبطت وزارة الداخلية عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط في مصر، وفي سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطني السريع ساهم في وأد العملية الإرهابية.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها،مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.