شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطوات التنفيذية لإنشاء شركة محاماة واستشارات قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من المحاميين يتسألون عن شروط وخطوات انشاء شركة المحاماة ، فقد يعانى الكثير في الحصول على المعلومة ، وأيضا يمكنه ان يفقد الكثير من المال للحصول عليها، وفي إطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع ، نقدم لكم شرحا قانونيا وفي خطوات بسيطة كيفية إقامة شركة محاماه بشكل قانوني .

وعن خطوات إنشاء شركة محاماة ،ان إنشاء شركة محاماة تتطلب الآتى:

1-حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العام

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2-التوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة، ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال.

3-يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف.

4- يتم حفظ النموذجين في النقابة مع إمكانية الحصول على صورة طبق الاصل منهم وقتما يشاء.

وأما عن الرسوم المقررة , فقد قررت نقابة المحامين في وقت سابق تحديد رسوم على التسجيل، ليباع نموذج العقد بمبلغ 1000 جنيه ورسم التصديق ثابت بقيمة 5000 جنيه، كما خصصت النقابة مكان، على أن يتولى ثلاثة موظفين التحصيل وإدخالالبيانات.