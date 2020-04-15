شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من قراء الخليج 365 يتوقعون قدرة الأهلي على تعويض أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 80% من قراء الخليج 365، المشاركون في الاستطلاع الأخير، نجاح النادي الأهلي في تعويض غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن الذى انتقل لفريق بيراميدز، بلاعب جديد

وأجرى الخليج 365 استطلاعا، سأل فيه القراء عن، مدى قدرة الأهلي على التعاقد مع لاعب جديد، يعوض غياب أحمد فتحي، وجاءت النتيجة بأغلبية 80% من المشاركين، تؤكد قدرة على الأهلي على تعويض الجوكر.

كان نادي بيراميدز، قد أعلن قبل أيام، نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

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فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك فتحي سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.