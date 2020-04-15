شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات، بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة التجمعات.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع المحافظات تواصل بشكل دورى أعمال تطهير دواوينها والأحياء والمديريات وجميع المنشآت الحكومية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومبانى الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم، وفض الأسواق العشوائية.

وفى سياق متصل كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، كما أكد في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.