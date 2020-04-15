شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسيرات لإنهاء المنازعات الضريبية».. الأبرز في صحف القاهرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخبار الشأن المحلي المتعلقة بجهود الدولة في تنشيط الاقتصاد، رغم جائحة كورونا، وسعيها للحد من آثاره، عناوين صحف القاهرة الصادرة اليومالأربعاء.

فتحت عنوان «حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها»، سلطت جريدة «الأهرام» الضوء على اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وذكرت الصحيفة أن السيسي اطلع على جهود القوات المسلحة في معاونة جميع أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله إن الاجتماع تناول مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على جميع الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وعلى صفحتها الأولى، وتحت عنوان «مدبولي: توفير الحماية للعمال ودوران عجلة الإنتاج»، أبرزت «الأهرام» تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار العمل بما يضمن دوران عجلة الإنتاج واستقرار معدلات النمو في مصر واستدامتها وإنهاء مشروعات البنية التحتية في المواعيد المحددة.

وأشارت إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء بإجراءات الوقاية المطبقة في المصانع على أعلى مستوى لحماية العاملين، مؤكدا اهتمام الدولة بدعم الصناعة في هذه المرحلة الدقيقة، ومشددا على استمرار العمل بقرار استثناء العاملين في المصانع من قرار حظر الحركة.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع، قائلا «عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة».

وأوضحت «الأهرام» أن هذه التصريحات جاءت خلال جولة مدبولي التفقدية في مدينة 6 أكتوبر ضمت مصنعي «جنرال موتورز مصر» و«كايرو باك إيجيبت» المتخصصين في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، في اطار متابعة الحكومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصانع لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، كما تفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بالمدينة.

وفيما يخص الشق الاقتصادي أيضا، وتحت عنوان «تيسيرات لإنهاء المنازعات الضريبية»، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز الظروف الحالية.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إنه سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد فور سداد الممول المحجوز عليه، سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، 1% من قيمة أصل الضريبة المنتازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، مضيفا أنه سيتم رفع الحجز أيضا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان «بدء تسلم القمح من المزارعين بسعر 700 جنيه للأردب»، أبرزت «الأخبار» بدء موسم توريد القمح المحلي، اليوم /الأربعاء/، والذي يستمر لمدة 3 أشهر حتى منتصف يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزير التموين الدكتور على المصيلحي، أنه سيبدأ استلام القمح من المزارعين بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، موضحا أن سعر التوريد المرتفع -بالرغم من انخفاض السعر العالمي- حُدد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم خفض أسعار التوريد المحلي لدعم الفلاح وتشجيعه.

أما صحيفة «الجمهورية»، فاهتمت بإعلان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي تحقيق ميناء شرق بورسعيد لنتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

فتحت عنوان «80% ارتفاعا في إيرادات ميناء شرق بورسعيد»، نقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة قوله إن مؤشرات أداء الميناء شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%، كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5% كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

ونقلت الصحيفة عن لارس فانج كريستنسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «قناة السويس للحاويات»- قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس للهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات- بأن شركته تفخر بإبرام الاتفاقية الجديدة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن بموجب الاتفاقية ستضخ شركة قناة السويس للحاويات استثمارات تفوق الـ50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطتها وتطوير ممارساتها وتقنياتها المستخدمة لإحلال وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية لاستيعاب أحدث اجيال السفن العملاقة وتيسير حركة تداول الحاويات وفق أحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا.