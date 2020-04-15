شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء موسم توريد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، موسم توريد القمح المحلي لمدة 3 أشهر حتى 15 يوليو 2020. وقالت الوزارة إن مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من ٨ صباحاً حتى ٨ مساءً، وفىي شهر رمضان من ٩ صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد أردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعماً للفلاح وللزراعة المحلية.