شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخطط لزيادة تحليل عينات الصادرات الزراعية لأكثر من 60 ألف عينة سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف المرصفي، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، إنه تم تركيب أول جهاز لزيادة القدرة الاستيعابية لقياس العناصر الثقيلة في الأغذية، ضمن أحدث الموديلات من شركة بيركن ايلمار الدولية بقيمه تصل إلى 4 ملايين جنيه، لزيادة قدرة المعمل على تحليل العينات التصديرية إلى 60 ألف عينة سنويا بدلا من 30 ألف عينة يتم تحليلها من خلال جهازي تحليل.

وأضاف «المرصفي» ان مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم في تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التي تحقق الاستدامة في عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعي المصري وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخري سواء مصدرين أو مزارعين.

وأوضح «المرصفي»، إنه تم تحليل 39 ألف عينة تمثل شحنات تصديرية بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء في وقت قياسي مشيرا إلى أن مواصلة خطة التوسع في تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصريى من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في 5 محاصيل تضم البرتقال والمندرين أو اليوسفي والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام2019 .

وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ الأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل. إختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.

وأشار «المرصفي»، إلى إنه تم زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل عدد من أجهزة التحليل، فضلا عن الانتهاء من التقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في عدد (14) محصول من محاصيل الخضر والفاكهة في 15 محافظة

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