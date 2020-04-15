شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فض المظاريف المالية للشركات المرشحة لتشغيل الخدمات داخل المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن اليوم الأربعاء سيتم فض المظاريف المالية المؤهلة لتشغيل وإدارة الخدمات داخل المتحف الكبير والتى تقدمت لها شركتان الأولى تحالف إماراتى إيطالى مصرى والثانية تحالف مصرى إماراتى أمريكى لاختيار إحدى الشركتين للمهمة.

وأوضح اللواء مفتاح أن عملية تقييم العروض المقدمة من قبل الشركتين سوف تستغرق من شهر لشهر ونصف، وصولاً إلى اختيار إحداهما، لافتًا إلى أن فترة التعاقد من التحالف الذى سيتم اختياره تبلغ 10 سنوات.

وأشار اللواء مفتاح إلى أن البداية كان هناك 8 تحالفات تقدمت لتشعيل الخدمات داخل المتحف المصرى الكبير وتم تصفيتهم على أكثر من مرحلة حتى وصلنا إلى تحالفين فقط جارى الاختيار بينهما. وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد تفقد المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

شملت الجولة زيارة مركز ترميم الآثار ومعمل ترميم الأخشاب حيث يتم ترميم بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الخشبية، كما تفقد الموقع الإنشائي للمتحف.

وأكد العناني أن الأعمال بالمتحف لم تتوقف وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستئناف الأعمال في المشاريع الكبري، مشيرًا الى أنه يعمل بالمتحف حاليًا حوالي 1700 عامل وحوالي 300 مهندس ومشرف يمثلون 33 شركة مصرية من اجمالي 65 شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبة حوالي 50%، يوميا حيث تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، مضيفا إلى أنه جاري وضع خطة منظمة لزيادة طاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.