شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تتسلم موافقة المجر على تفعيل قرض تمويل شراء أكبر صفقة عربات ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت هيئة الحديد الموافقة النهائية من بنك اكزيم المجرى على دخول القرض المقدم من البنك لتمويل شراء العربات الـ1300 عربة التى تعاقدت على شرائها حيز التنفيذ، بعد موافقة هيئة السكة الحديد على كافة شروط وطلبات البنك وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من الجانبين لتسييل وتفعيل القرض الممول لتكلفة الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحديد لشراء عربات ركاب.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إنه مع وصول موافقة البنك المجرى على دخول القرض المقدم حيز يصبح التعاقد المبرم مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية مُفعلا، وتصبح الشركة الروسية ملزمة بتصنيع وتوريد وشحن العربات المتفق على شرائها وفق البرنامج الزمنى المنصوص عليها فى التعاقد، والمتضمن توريد العربات بالكامل قبل أغسطس 2023.

وأضافت المصادر، أن الشركة الروسية شحنت أول نموذج من هذه العربات إلى ميناء الإسكندرية فى مارس الماضى من أجل اختباره وتجربته على خطوط السكة الحديد المصرية تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات الجديدة خلال يونيو المقبل وعددها 30 عربة، وذلك عقب اعتماد العربة النموذج من قبل هيئة السكة الحديد، وأن العربة النموذج تنتظر فى ورش الهيئة استعدادا لبدء تجربتها لمدة 45 يوما .

وأوضحت المصادر، أن بنك اكزيم المجرى طلب الموافقة على على تنازل الهيئة عن شرط المكون المحلى المنصوص عليه فى التعاقد مع الشركة الورسية قبل تفعيل القرض المقدم منه وسداد الدفعة المقدمة من قيمة التعاقد مع شركة ترانسماس، وأن الهيئة وافقت على طلبه من أجل تفعيل تعاقد العربات الجديدة وسرعة توريد العربات الجديدة، حيث يمول البنك المجرى بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى قيمة الصفقة بالكامل والمقدرة بـ 1.165 مليار يورو.

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وأوضحت المصادر أن شركة ترانسماش الروسية التي تقود التحالف الروسى المجرى صنعت عربتين نموذج جرى اختبارهما في المجر من أجل الحصول على شهادة الأمان الأوربية وفقا لشروط التعاقد، بالتزامن مع إرسال عربة نموذج منهما إلى مصر لاعتمادها في مصر قبل التصنيع الكامل وإرسال الدفعة الأولى من العربات.

وأفادت المصادر، أن الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، وأن العربات تتضمن800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).

يذكر شركة ترانس ماش هولدينج الروسية فازت بتصنيع وتوريد هذه العربات ضمن منافسة مع 7 شركات عالمية خلال الطرح الذى قامت به هيئة السكة الحديد لاختيار أفضل العروض، على أن تقوم المجر بتمويل تصنيع هذه العربات فى صورة قرض ميسر يقدمه بنك إكزيم المجرى.

وشملت المفاوضات مع الجانب الروسى المجرى إبرام عقد صيانة للعربات الـ1300 وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 عامًا مقبلة، بجانب إنشاء خط إنتاج مشترك بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى لتصنيع عربات السكة الحديد محليًا، بحيث يكون خط الإنتاج المصرى مملوكًا للشركة الروسية وهيئة السكة الحديد ومصنع 200 الحربى، ويتم تصنيع وتجميع النسبة التى سيتم الاتفاق عليها محليًا داخل خط الإنتاج الذى سيجرى إنشاؤه.



