تواريخ مرتبطة بمحاكمة 16 متهما بخلية جبهة النصرة بعد مد أجل الحكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد مد أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة 28 أبريل الجارى لاستكمال المداولة ولتعذر حضور المتهمين، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها .. 1 ـ 25 مايو 2019، ويشير لتاريخ أولى جلسات نظر الدعوى. 2 ـ 6 يونيو 2019، ويشير لأولى جلسات فض الأحراز. 3 ـ 19 أغسطس 2019، ويشير لتاريخ سماع أقوال مجرى التحريات بالقضية. Advertisements 4 ـ 21 ديسمبر 2019، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة، والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. 5 ـ 16 يناير 2020، ويشير لأخر جلسات سماع مرافعة الدفاع والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى للحكم بتاريخ 12 أبريل الجارى. 6 ـ 12 أبريل 2020، ويشير لتاريخ مد المحكمة الحكم فى الدعوى لجلسة 28 أبريل. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

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