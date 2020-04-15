10 نصائح من الصحة للحوامل للحماية من عدوى فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” يستعرض فى فيديو معلوماتى حول سلسلة من النصائح الخاصة بحماية السيدات الحوامل من عدوى كوفيد 19. 1- الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون. 2- تجنب لمس العين والأنف والفم. 3-الحفاظ على المسافات مع الآخرين. 4- الالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس. Advertisements 5- التخلص الآمن من النفايات مثل المناديل والكمامات والجوانتيات . 6- البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات. 7- اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي صحي ومتوازن. 8- الحصول قسط كافٍ من النوم والراحة. 9- استشارة الطبيب عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس. 10- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).

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