شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محاضرة أون لاين حول "فوتوغرافيا الآثار المصرية" بالمتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المتحف المصري بالتحرير اليوم الأربعاء محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: فوتوغرافيا الآثار المصرية من المجموعات الأرشيفية، وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن المحاضرة يلقيها إبراهيم عبد الفتاح عضو مركز ترميم آثار المتحف المصري الكبير وباحث دكتوراه بجامعة طوكيو للفنون.

وتتناول تاريخ التصوير والمصورون الأوائل من الأجانب والمصريين، خاصة الذين شاركوا في تصوير وتوثيق الآثار المصرية في المواقع والمتاحف المصرية، وذلك بالتزامن مع البدايات الحقيقية للحفائر العلمية المنظمة وبدايات إنشاء المتاحف المصرية لحفظ المجموعات الأثرية المكتشفة وذلك خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر.

وأدرك عدد من علماء الآثار أهمية هذه التقنية الحديثة في ذلك الوقت وقاموا باحترافها واستخدامها بأنفسهم مع العلم بأن ذلك كان يتطلب وقتاً وجهدًا لاحتراف هذه التقنية الحديثة. وأشارت عبد الرازق إلى أن المحاضرة تتناول أيضًا دراسة بعض أرشيفات المصورين الأوائل الذين عملوا بشكل أساسي في تصوير وتوثيق المواقع والمقتنيات الأثرية، وتحليل لمحتوى تلك الأرشيفات، والعلاقات فيما بينها. حيث كان يهدف هؤلاء المصورون إلى توثيق أعمال الحفائر والمقتنيات الأثرية المكتشفة، بينما تعاون بعض علماء الآثار الآخرين مع كبار المصورين في ذلك الوقت لتوثيق المجموعات المتحفية واستخدمت هذه الصور لعمل كتالوجات المتاحف المصرية (مثل كتالوج متحف بولاق).

Advertisements

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة 6 مساءً من خلال الرابط:

‏https://www.facebook.com/1613516612259198/posts/2693629450914570/?extid=Ttsc2Pga2pDSRtpv&flite=scwspnss

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.