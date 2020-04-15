شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع ينعي شهيد الوطن البطل محمد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم حزب التجمع بخالص العزاء للشعب المصري في استشهاد البطل الشهيد محمد فوزي الحوفي الذي لقي ربه وهو يؤدي واجبه بشجاعة في مواجهة الإرهابيين الجبناء دفاعا عن مقدرات الدولة المصرية.

وأكد حزب التجمع دعمه الكامل لجهود أبطال رجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها سواء في الداخل والخارج.

كما أكد تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره الدائم على قطع الطريق على قوى التطرف والإرهاب في العودة إلى سابق عهدها في التلاعب بمشاعر المصريين الدينية، واستغلال الدين لتحقيق مستهدفاتهم السياسية.

وشدد التجمع على أن الإرهاب الجبان لن ينل من إرادة الشعب المصري وصموده في مواجهة الإرهاب وأعوانه والداعمين له بالمال والسلاح والإعلام سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو دول.

ودعا حزب التجمع المجتمع الدولي كله والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتهم في مواجهة الإرهاب، والتصدي بشرف للدول الداعمة له، وشل قدراته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في هدم الدول الوطنية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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