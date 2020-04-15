شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة مجلس الدولة» ينعى «الحوفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي شهيد الشرطة المصرية المقدم محمد الحوفي الذي استشهد اليوم أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض العناصر الارهابية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وقدم النادي تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولأسرة الشهيد وللشعب المصري بأكمله في فقيده الغالي، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل .

وقال النادي في بيان له إنه يثمن النادي جهود قوات الشرطة المصرية في اكتشاف هذه الخلية الارهابية ورصدها والتعامل معها بقوة وشجاعة والتي استطاعت- على الرغم من سقوط شهداء منها- القضاء على هؤلاء الارهابيين قبل قيامهم بأي عملية إرهابية.

كما أشاد النادي بدور وزارة الداخلية وأدائها المهني رفيع المستوى في الحفاظ على أمن مصر وشعبها لا سيما في ظل الظروف شديدة الخصوصية التي تمر بها بلادنا وسائر بلاد العالم من جائحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وهو جزء لا يتجزأ من أداء الحكومة المصرية في هذه الأزمة والذي يشار إليه بكل بنان.

ويكرر النادي دعمه لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقونه جراء جرائمهم الخسيسة.

Advertisements