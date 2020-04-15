شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي السمطا بقنا يستغيثون بـ«الداودي»: نطالب بسرعة إصلاح خطوط التليفونات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أهالي قرية السمطا في مركز دشنا بمحافظة قنا باستغاثة عاجلة إلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا للمطالبة بإصلاح خطوط التليفونات الأرضية، مؤكدين أنها معطلة منذ سنوات، وأن أولادهم يعانون بسبب عدم تمكنهم من الاشتراك في خدمات الإنترنت الأرضي، لأداء امتحانات الثانوية على «التابلت» أو لمراجعة المحاضرات «أون لاين» لطلاب الجامعة.

وقال الأهالي إنهم يأملون في تدخل عاجل من محافظ قنا وكافة المسؤولين لإنهاء حل هذه الأزمة التي تؤرق أولادهم، وأشاروا إلى أن إصلاح الخطوط لن يكلف الدولة كثيرا، خاصة وأن الخدمة كانت تعمل حتى سنوات قليلة.

وقال سيد فؤاد أبوزيد، البرلماني السابق، إنه تواصل مع مسؤولين لحل الأزمة، وأكد أنه يثق في أن محافظ قنا سيتدخل لحل المشكلة، لأن هذا ما عهده عليه أهالي قنا، ولفت إلى أن هناك العديد من الخدمات التي تنقص القرية، وأنه يأمل في إيجاد حلول من قبل المسؤولين.

وقال محمد عبد العزيز بدر، شيخ بلد ناحية السمطا بحري، إن إصلاح الخطوط الأرضية سينهي معاناة الطلاب بالقرية، خاصة في هذه الفترة التي يجلس فيها الطلاب في منازلهم ويحتاجون إلى الدراسة عن بعد. وأضاف أن الإنترنت المنزلي صار لاغنى عنه في أي بيت، مع توجه الدولة للاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والحصول على العديد من الخدمات الحكومية.

وقال محمد الأمين عبد الحميد، إن رابطة شباب السمطا التي يشرف عليها متطوعون بالقرية تلقت العديد من الشكاوى من طلاب وأولياء أمور للمطالبة بالتواصل مع المسؤولين لحل مشكلة خطوط التليفونات الأرضية، وإن عدم وجود خدمة الإنترنت المنزلي تكلف الأهالي أموالاً كبيرًا دون أن يحصلوا على خدمة إنترنت جيدة.

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