"الزراعة": نستهدف زراعة 2.5 مليون فدان ذرة وجميع التقاوى متوفرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أصناف الذرة الشامية "الصفراء – والبيضاء " التي تم اعتمادها من قبل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة لزراعات الموسم الصيفى الجديد مبكرة النضج وعالية الإنتاجية ومن بين الأصناف .

- الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر والتي تحدد زراعتها الموسم الصيفى الجديد خاصة بالأراضي الجديد حديثة الاستصلاح تحت نظم خاص من التسميد والرى، الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125، و128 و130 و131و132، بالإضافة الى صنف وطنية 4و، 6، وصنف هاى تك 2030 و2031، بيونر 30، و فاين سيدرز 101، اجاسيد 13 بشائر ، وايجاسيد 76 و77 .

-أصناف الذرة الصفراء، 162، و164، 166 و168و168و173، 176، و177و178 ،والنيل 1001، و1005و 1009واجاسيد 219، واصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 و311و314، 321و323و324،329، ووطنية 011، وهاتك 3302، الذرة الصفراء الهج الثلاثية ، جيزة 352 و353 و360 و368 .

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قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"،إن الوزارة استعدت لموسم زراعات الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الانتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، مضيفا أنه من المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 الف فدان ذرة أبيض، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور تامر عبد الفتاح، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الوزارة استعدت بـ42 صنفا من أصناف الذرة الشامية "الصفراء والبيضاء "للموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع التقاوى لجميع المساحات المستهدفة، من خلال نشر أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مضيفًا أن المستهدف زراعته من الذرة الشامية الموسم الحالى يبلغ 2.5 مليون فدان منها 1.5 مليون ذرة بيضاء ومليون ذرة صفراء ، وتوفير جميع التقاوى للمساحات المستهدفة زراعتها مبكرة النضج وتزيد الإنتاج خاصة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من الاستيراد.