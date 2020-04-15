شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فهمى جندية.. تولى منصب النقيب رقم 15 للمحامين لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ، وأسند له مسئولية قيادة لجنة رياضية للإشراف على الرياضة بنادي المحامين، وذلك لكونه عاشقًا للرياضة، ولديه الفكر الذي يؤهله للنجاح في هذه المهمة.

ودعا "جندية" الى مؤتمر بنادى المحامين عام 1954 والقيت فيه أربع محاضرات كانت الأولى من الدكتور كامل بك عن القانون التجارى والثانية كانت من فكرى أباظة عن مؤتمر سان فرانسيسكو والثالثة من الدكتور عبد السلام ذهنى بك عن التوازن فى الحقوق وجزاء اختلاله وكانت الرابعة من حبيب حنين المصرى باشا وكانت تخص الضرائب .

وأقام نادى المحامين حفلة ساهرة في عام 1945 بمناسبة عيد جلوس الملك فاروق، على منصب الحكم، وقام بدعوة كبار رجال القضاء، وأعضاء اتحاد النوادي الجامعية، وكان من أبرز الحضور، النقيب محمود فهمي جندية، وحث مجلس نقابة المحامين على الإقبال على النادى.

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وافقت الجمعية العمومية للمحامين على تشكيل لجنة رياضية، واقترح عثمان خيرى المحامي؛ أن يكون أعضائها من المحامين للإشراف على الرياضة، واختيار المحامين ذوي الميول الرياضية، لتنشيط الرياضة بالنادي، فكان رئيس هذه اللجنة النقيب محمود فهمي جندية، وقام بإنشاء حمام سباحة وملعب للتنس.

ودعا محمود فهمي جندية، الجمعية العمومية للمحامين لمناقشة رد بريطانيا على مطالب مصر القومية، وأصدروا بياناً يستنكر ذلك؛ ونشرت الصحف هذا البيان، وانتهز المحامون الوطنيون فرصة انعقاد جمعيتهم العمومية، وهتفوا وطالبوا بجلاء بريطانيا عن أرض الوطن وتحقيق وحدة وادى النيل.