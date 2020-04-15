4 تدابير احترازية لضمان التباعد الاجتماعى بين النواب قبل الجلسة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، 4 تدابير احترازية لضمان التباعد الاجتماعى، فى إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها في 29 من أبريل الجاري لمناقشة عدداً من الموضوعات المهمة التى كلف بها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : 1. وضع الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية. Advertisements 2. وضع إرشادات بقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة. 3. وضع إرشادات في شرفات القاعة بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية. 4. إتاحة عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلاً من قاعة اللجنة العامة الحالية. وصرح المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بأنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلاً من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظراً لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوًا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى.

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