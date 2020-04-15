شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من ابنة محمد شومان كشفت حقيقة ادعاءات والدها الهارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ابنة الهارب محمد شومان خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتكشف حقيقة وإدعاءات والدها الهارب، وذلك في فيديو لها، كشف عن الوجه الحقيقى لهذه الجماعة الإرهابية والموالين لهم، وضمن الحديث المطول لها عبر الفيديو الذى بثته في صفحتها، كانت هناك بعض الرسائل المهمة التي يرصدها ”الخليج 365”، والتي وجهتها لوجين محمد شومان، إلى الممثل الهارب.

1- إحنا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة ومالناش صلة بيك وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين

2- ابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته

3- لو عايز تعمل صورة أب اللى هو عاوز ينقذ أولاده من اللى هما فيه انزل وواجه ده بنفسك وماتبقاش قاعد فى بلد تانية وتتكلم باسمنا

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4- إحنا محتاجين وبنخاطب السلطات أنهم يشيلوا أسمك من البطاقة ورفعنا قضايا في ده

5- احنا موجودين في مصر بإرداتنا وليس هناك أي أذى من الدولة علينا، ولكن وجودك هو الأذى الوحيد فى حياتنا

كانت شيرين هلال، طليقة الممثل الهارب محمد شومان، قالت إنها انفصلت عنه منذ 30 عامًا بسبب رغبته في الذهاب للجهاد في أفغانستان، وتعرفه على عدد من الأشخاص، لافتاة أن طليقها كان يراها كافرة واستنكر دخول ابنه لمدرسة فرنسية.

وأكدت طليقة الممثل الهارب محمد شومان، أن والديها حذروها من الزواج منه، لافتة إلى أنها دفعت الثمن بعد الجواز كما قال لها والدها،وأوضحت أن طليقها أراد بيع نفسه فخرج للحديث عن ابنه خوفا من أن يتنساه المشاهدين ورغبة منه في البحث عن دور له.