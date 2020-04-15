شكرا لقرائتكم خبر عن تجديدات الحبس مستمرة بمحاكم الاستئناف رغم تأجيل القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل معظم المحاكم تأجيل جلساتها إداريا، تطبيقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وذلك حتى نهاية الشهر الجارى، لكن هناك دوائر تعمل لنظر تجديدات الحبس.

قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح بتأجيل الجلسات، نص على تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة فى القاهرة الجديدة، و شمال القاهرة، و الجيزة، و٦ أكتوبر، تعمل اعتبارا من يوم ١٨ أبريل وحتى ٢٣ أبريل لنظر تجديد الحبس واستئنافاتها، إحداهما فى النص الأول من الأسبوع، والأخرى فى النصف الثانى من الأسبوع.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة إداريا خلال الفترة من ١٨ أبريل وحتى ٢٣ من الشهر ذاته.

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كما قرر أيضا أن تقتصر محاكم الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط خلال جلستها المحددة فى تلك الفترة. تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرارات الحكومة والتى تهدف إلى تقليل الزحام ومنع الاختلاط لتقليل فرص نقل العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشمل القرار، على المكتب الفنى بالمحكمة ومأموريتها تأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل والذى يبدأ من 18 وحتى 23/4، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.

وتم العمل بهذه القرارات اعتبارا يوم الاثنين، وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتى يوم الخميس 30 أبريل المقبل، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم فى مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة فى المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.