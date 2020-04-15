اليوم.. محاكمة 217 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية لواءالثورة عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة حسم الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.