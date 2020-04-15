اليوم.. معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.
النزاع الأسري الطويل أمام المحاكم الذي بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السف.
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