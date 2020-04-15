بزيادة 400 ألف فدان.. بدء حصاد القمح الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، بدء حصاد محصول القمح الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 3 مليون 409 ألف و322 فدان ، مشيرا إلي استمرار عمليات الحصر التابعة للقطاع ومديريات الزراعة حتى الآن.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، أن الأحد المقبل سوف يشهد افتتاح المحصول من محافظة الوادي الجديد، لافتا إلي زيادة إنتاجية القمح بزيادة 400 ألف فدان عن العام الماضي.

وأوضح أن المزراعين يوردون 50% من محصولهم للحكومة.

وأشار الشناوي، إلي التنسيق التام بين مديريات الزراعة ومديريات التموين، لتسهيل عمليات تسليم القمح للصوامع.

Advertisements

وبحسب وزارة الزراعة فإن مصر، زرعت هذا العام 3.5 مليون فدان في الموسم الحالي، بواقع 9مليون طن.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات بالمحافظات، أن التكليفات صدرت لـ 28مديرية للعمل علي متابعة زراعات القمح من خلال تقديم الإرشادات الصحيحة، في ظل تحديات التقلبات الجوية.

ولفت إلي أن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأول للدولة وعليه الاعتماد الأساسي في إنتاج رغيف الخبز.