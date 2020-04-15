شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وأكثر من 126 ألف حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مختلف الدول إلى 2 مليون حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 126 ألفا و596 حالة، وذلك وفقا لموقع وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات حول العالم.

فى سياق متصل سجلت الولايات المتحدة 2228 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية حتى الآن.

وأظهر إحصاء جمعته رويترز، أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، تجاوز 24 ألفا، اليوم الثلاثاء، فيما يبحث المسئولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشى من جديد، وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، أعلن أن مسئولية منظمة الصحة العالمية تأخرت فى إعلان الطوارئ وفشلت فى مواجهة وباء كورونا.

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وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى أن صمت منظمة الصحفة العالمية إزاء اختفاء الباحثين والقيود على مشاركة المعلومات من دولة المنشأ، مصدر قلق كبير، ومع الأموال الكثيرة التى ندفعها لها، وكان يمكن إنقاذ الآلاف من حياة الناس والاقتصاد.

وقال إنها أثنت بشفافية الصين ودفعت بمعلومات مغلوطة من الصين، وقالت إنه لا داعى لفرض حظر السفر عندما فرضته الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات زاد 23 ضعفا بسبب المنظمة.

وأوضح الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكن الثقة فى هذه المنظمة، وقال إن بلادنا سوف تجد سبل أخرى للتعاون مع الدول الأخرى لتقديم المساعدات، بعيدا عنها وقال إن المنظمة لو كانت تتحلى بالشفافية، لكانت أنقذت آلاف الحيوات.