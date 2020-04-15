شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، بينها الصحة تطلق تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا، والزراعة: استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا لبحث آليات التعامل مع احتفالات شم النسيم الصحة تطلق تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول كورونا الأرصاد: ارتفاع 4 درجات بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 30 نهاية الأسبوع الصحة العالمية: المتعافون من كورونا غير محصنين من الإصابة مرة أخرى الزراعة: استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع التموين: صرف 64% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا فى مستشفى العزل بملوى إلى 12 حالة الداخلية تغلق 162 محلا ومطعما و9 مراكز تعليمية مخالفة لمجابهة كورونا صور.. خروج أكبر متعافى بفيروس كورونا 88 عاما بمستشفى قها للحجر الصحى Advertisements الحكومة تنفى فتح باب التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية تعليق الرحلات النيلية وغلق الجزر بأسوان قبل شم النسيم لمنع التجمعات.. صور وزارة الهجرة: 3378 مواطنا مصريا عالقين فى الخارج وضوابط لإعادتهم قريبا رئيس جهاز العاصمة الإدارية يؤكد عودة العمل بالمشروعات القومية بنسبة 80% رئيس الوزراء : "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الانتاج" الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة وزير التموين: توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا وزير التموين: الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا وزير التموين: لدينا 4 آلاف سرير بأجهزة تنفس صناعى بالمستشفيات

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