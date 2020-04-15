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كونداليزا رايس تعود للأضواء وترامب يعلن ضمها للفريق الاقتصادى لفتح البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجددا عاد اسم كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، للأضواء بعدما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضمها للفريق الاقتصادى لإعادة فتح البلاد، وأثنى عليها.

واشتهرت رايس بمواقف عدة، من ضمنها ترويجها لما عرف بعقود نظرية الشرق الأوسط الجديد، بخلاف معاصرتها لأحداث كبرى فى تاريخ الشرق الأوسط، بمقدمتها الغزو الأنجلو أمريكى للعراق.

وضم الفريق الاقتصادى، والذى ضم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات وبعض الكنائس، وقال، إنه سيعلن الفريق السياسى غدا، معامل آبوت، فيس بوك، ستار باكس، ويلز فارجو .

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