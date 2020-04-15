شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل إجراء المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل إجراء المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدة أن هدف البحث قياس ما تعلمه الطالب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يستطيع إجراء البحث منفردا أو مع زميل أخر بواقع اثنين أو ثلاثة طلاب أو 4 طلاب أو 5 تلاميذ، دون زيادة على هذا العدد، لافتة إلى أنه يتم كتابة الرقم التعريفى فى البحث الواحد للطلاب.

وكانت الوزارة قررت قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، كما قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة "إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة".