شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف المترو بتركيب أجهزة تعقيم فى المحطات وتوزيع الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات شركة المترو بتركيب أجهزة فى كافة المحطات لتستخدمها الركاب فى تعقيم الأيدي، بحانب توزيع الـ 400 ألف كمامة التى تبرع بها بعض رجال الأعمال مجانا على ركاب كافة محطات المترو بحيث يتم نشر موظفى الشركات بالمحطات مع بداية تشغيل الأربعاء لتوزيعها.

وطالب وزير النقل قيادات شركة المترو بتوزيع كمامة على كل راكب لا يرتدى كمامة للوقاية ضد كورونا، على يتم رفع تقرير إليه بما يتم توزيعه من هذه الكمامات على الركاب والإجراءات الوقائية لحماية الركاب بالمرفق.

Advertisements

كامل وزير النقل شهد بمحطة الشهداء لمترو الانفاق قبل بدء حظر التجوال اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 الف كمامة طبية مجانا على ركاب مترو الأنفاق في اطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب داخل المحطة وفي عدد من القطارات .