وزير النقل يكلف المترو بتركيب أجهزة تعقيم فى المحطات وتوزيع الكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات شركة المترو بتركيب أجهزة فى كافة المحطات لتستخدمها الركاب فى تعقيم الأيدي، بحانب توزيع الـ 400 ألف كمامة التى تبرع بها بعض رجال الأعمال مجانا على ركاب كافة محطات المترو بحيث يتم نشر موظفى الشركات بالمحطات مع بداية تشغيل الأربعاء لتوزيعها.
وطالب وزير النقل قيادات شركة المترو بتوزيع كمامة على كل راكب لا يرتدى كمامة للوقاية ضد كورونا، على يتم رفع تقرير إليه بما يتم توزيعه من هذه الكمامات على الركاب والإجراءات الوقائية لحماية الركاب بالمرفق.
كامل وزير النقل شهد بمحطة الشهداء لمترو الانفاق قبل بدء حظر التجوال اليوم الثلاثاء إطلاق مبادرة عدد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين لتوزيع 400 الف كمامة طبية مجانا على ركاب مترو الأنفاق في اطار الحرص على التكاتف مع جهود الدولة المصرية للتصدي لمواجهة فيروس كورونا حيث شهد الوزير توزيع الكمامات على عدد كبير من الركاب داخل المحطة وفي عدد من القطارات .
وتواصل شركة المترو تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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