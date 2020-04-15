شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نخطط لفتح الاقتصاد قريبا.. ونسعى للحفاظ على العمال الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها غرف رعاية مركزة أكثر من أى دولة أخرى، موضحا أن هناك 60 ألف جهاز تنفس غير مستخدم حاليا، وسوف يتم إعارتها لمستشفيات فى مناطق تحتاج إليها.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى لفرقة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا، أنه فى سياق الاستمرار فى المعركة ضد الفيروس ، صرحت هيئة الدواء والغذاء بإجراء الاختبارات القائمة على فحص اللعاب للتوصل إلى عقارات تساهم فى مواجهة الوباء.

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وقال إن إدارته ستسعى كذلك للحفاظ على العمال الأمريكية، وتعزيز الأسواق، مشيرا إلى أن بلاده ستفتح أبوابها مجددا وستزدهر مرة أخرى.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكى هو أعظم اقتصاد فى العالم، وكان فى أحسن وضع قبل تفشى الوباء، وكانت أسواق الأسهم تحقق أرقاما قياسية.

وقال إن المخطط لفتح البلاد أوشكنا على الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى الحكام للاتفاق معه وسيفوض كل حاكم لفتح ولايته بطريقة تكون ملائمة لكل ولاية، فبعض الولايات لديها ظروف مختلفة.