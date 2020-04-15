شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشهيد هشام بركات باكية: "والله ما حد يقدر يكسرنا.. ونشعر بالعزة والفخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت المستشارة مروة بركات ابنة الشهيد هشام بركات، تزامنا مع استشهاد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "والله ما حد يقدر يكسرنا ولا يقدر يكسر المصريين، مفيش دموع فيه عزة وفخر، وكل التحية لروح والدى البطل وكل شهيد في مصر، وبقول لكل أم شهيد أوعى تزعلى وكملى المسيرة".

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واستطردت: "مصر غالية أوى والتراب اللى بنمشى عليه مش عارفين قيمته، وربنا يحفظها، ويكفى إننا في بلد فيها أمن وأمان، ربنا يصبر أم الشهيد النهاردة ووالده وأخته، ربنا حنين عليهم ومش هيسيبهم ويقوى قلوبهم أكتر، وكل بيت شهيد بيزود الانتماء للبلد أكثر وأكثر".

وأردفت: "كنا بنقوله سيب البيت، قال هعيش في بيتى وأؤدى عملى، مصر ترابها غالى أوى"، ما زال حى عند ربنا، وروحه معايا في كل حاجة، علمنى حاجات كتير أوى"، مردفة: "مفيش بيت في مصر مفيهوش شهيد، ولقب الشهيد دا لقب كبير أوى، شهيد يعنى عيلة عايشة بتتوجع كل ثانية على فراقهم".

من جانبه أجهش الفلاح الفصيح محمد برغش، بالبكاء، خلال لقائه بالبرنامج، قائلا: "كان ليا كلمة يوم استشهاد هشام بركات أمام ساحة المستشفى عريت الكلاب وأفعالهم، وكنت كأى مصري أدلى بكلمة وحاجة بسيطة في حق الشهيد هشام بركات"، مردفاً:"مصر الغنية مصر الغالية كل يوم على أرضك شهيد، ما يعظم عليكى دم ولا يعظم عليكى عزيز، كل يوم ولادك يقولوا عظيمة يا مصر وعصية على الأوغاد وباقية يا مصر".