شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غلق كورنيش النيل والشواطئ والحدائق للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات بالتأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "التعليمات واضحة وصريحة بشأن منع تجمعات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا حيث تم التوجيه بغلق كورنيش النيل أمام التجمعات والحدائق العامة أيضًا".

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى استمرار المحافظين فى المرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج. والتأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين لاستمرار عجلة الاقتصاد المصرى بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 "، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات فى شم النسيم، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى، وفى حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئا، للحد من التجمعات على الشواطئ، بالإضافة إلى إغلاق حدائق المنتزه والمعمورة، وأشار المحافظ، إلى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات والدخول الى الشواطئ، كما شدد على التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.