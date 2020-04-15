شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: حذف 10 مليون فرد بأسماء وهمية تصرف سلع بـ5 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد سعة تخزينية للقمح فى الصوامع تصل الى 3.5 مليون طن قمح وأنه قبل ذلك كان يحدث إهدار فى القمح بقيمة 2.5 مليار جنيه ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية.

وأضاف الوزير خلال لقاءه مع الاعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، تم تشكيل لجان لاستلام الاقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.

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وأوضح الوزير، أصبح لدينا قاعدة بيانات عن المواطنين المستحقين للدعم بشكل دقيق، حيث كان يتم الصرف لأسماء مكررة وأخرى وهمية على البطاقات تقرب من 10 مليون فرد بدون رقم قومى وتصرف سلع بقيمة تقرب من 5 مليارات جنيه .