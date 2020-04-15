شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: شركات الطيران الكبرى قبلت عرض إنقاذ سيحافظ على رواتب الآلاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سيكون لديها 150-200 ألف جهاز تنفس، ولدينا 10 آلاف جهاز تنفس يمكن توزيعها لأى ولايات فى حاجة إليها على الفور، مكررا إنه سيساعد بعض الدول الأشد احتياجا لهذه الأجهزة.
وأعلن الرئيس فى المؤتمر الصحفى اليومى، ووزير الخزانة ستيف منوشين عن قبول عرض إنقاذ من قبل العديد من شركات الطيران الكبرى ، الأمر الذى سيبقي الآلاف من الموظفين على جدول الرواتب.
وتضمنت حزمة الإغاثة من فيروس كورونا 2 تريليون دولار ما يقرب من 60 مليار دولار لصناعة الطيران ، ونصفها مخصص للرواتب.
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