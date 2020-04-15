تعرف على أكثر دول سجلت أعلى نسب شفاء من فيروس كورونا.. الصين تتفوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأرقام المعلنة لحالات التعافى من فيروس كورونا حول العالم تفوق الصين على جميع البلدان، مسجلة 77.738 حالة، بينما جاءت ألمانيا وصيفة بعدد 68.200 حالة، فيما حلت إسبانيا المركز الثالث بعدد حالات بلغت 67.504.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الرابع بعدد 38.520 حالة، بينما جاءت إيطاليا في المركز الخامس بـ 37.130 حالة.، جاء ذلك وفق بيانات وإحصاءات "انفوجرام" المعني برصد وتتبع حالات الإصابة والوفيات والتعافى من فيروس كورونا حول العالم.
ورصد موقع "انفوجرام" المعني بتدقيق وإحصاء حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وصول عدد الإصابات إلى 2 مليون، في حين وصلت اعداد الوفيات جراء الفيروس المتفشى إلى 126 ألف حالة، وارتفعت أعداد حالات التعافي إلى 467 ألف شخص.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى 604 ألف إصابة، توفى منها 25 ألف ، بينما تعافى 38.144 ألف.
وجاءت إسبانيا في المركز الثانى من حيث عدد الإصابات، بنحو 173 ألف إصابة، توفى منها 18.600 حالة، وتعافى 68 ألف حالة.، وتلتها في معدلات الإصابة إيطاليا بـ 162.488، ثم فرنسا بعدد 143.303 حالة، يليها ألمانيا بعدد 131.359 حالة، ثم بريطانيا بنحو 93.873 حالة، والصين بـ 82.249 حالة، يليها إيران 74.877 حالة، ثم تركيا بنحو 65.111 حالة، يليها بلجيكا التي جاءت في المرتبة الـ 10 عالميا بعدد 31.119 حالة.
فى غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن لجنتها للطوارئ، والمتخصصة في الحمى النزفية إيبولا في الكونغو الديموقراطية، ستعقد اجتماعاً جديداً لاتخاذ قرار حول الوباء الذي ظهر مجدداً في البلاد، والنظر في اعتباره طارئاً دولياً.
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