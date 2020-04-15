شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الصحة العالمية فشلت فى مواجهة كورونا.. وعدد الوفيات زاد 23 ضعفا بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب إن مسئولية منظمة الصحة العالمية تأخرت فى إعلان الطوارئ وفشلت فى مواجهة وباء كورونا.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى أن صمت منظمة الصحفة العالمية إزاء اختفاء الباحثين والقيود على مشاركة المعلومات من دولة المنشأ، مصدر قلق كبير، ومع الأموال الكثيرة التى ندفعها لها، وكان يمكن إنقاذ الآلاف من حياة الناس والاقتصاد.

وقال إنها أثنت بشفافية الصين ودفعت بمعلومات مغلوطة من الصين، وقالت إنه لا داعى لفرض حظر السفر عندما فرضته الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات زاد 23 ضعفا بسبب المنظمة.

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وأوضح أنه لا يمكن الثقة فى هذه المنظمة، وقال إن بلادنا سوف تجد سبل أخرى للتعاون مع الدول الأخرى لتقديم المساعدات، بعيدا عنها.

وقال إن المنظمة لو كانت تتحلى بالشفافية، لكانت أنقذت آلاف الحيوات.